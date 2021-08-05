Билл Гейтс сожалеет об общении с обвиняемым в педофилии Эпштейном

Нью-Йорк, 5 августа. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассчитывал на привлечение средств на благотворительность посредством ужина с ныне обвиняемым Джеффри Эпштейном.

Миллиардер признался, что теперь сожалеет о своем поступке. Он также раскаивается в том, что допустил неподобающие отношения с одной из своих сотрудниц, тем самым создав неприятную обстановку в коллективе, передает ТАСС.

«Определенно, думаю, сожаления есть у всех», — отмечает Гейтс.

Он считает, что ему нужно извлечь урок из того, что произошло, и надеется, что он и его жена Мелинда смогут и дальше заниматься благотворительностью вместе.

«Нам всегда нравилось работать вместе <...>, помогать развитию организации, так что это будет лучшим решением для фонда», — заключил глава Microsoft.

Билл Гейтс с уважением отзывается о Мелинде. Он подчеркивает, что она обладает «невероятной силой» несмотря на то, что ранее бывшие супруги завершили бракоразводный процесс.