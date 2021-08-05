Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 08:51
08:50
Общество
Петростат зафиксировал рост числа несовершеннолетних матерей за 2020 год
08:38
Олимпиада-2020 в Токио
Новых случаев заболевания COVID-19 в сборной России на Олимпиаде не выявлено
08:28
Политика
Правительство Венесуэлы может провести диалог с оппозицией в Мексике
08:17
Спорт
Британский пловец едва не лишился глаза в заплыве на 10 км на ОИ в Токио
08:15
Общество
Автоэксперт Юров перечислил признаки побывавшей в наводнении машины
08:14
Армия
Великобритания передаст Украине два списанных 20-летних тральщика
08:13
Общество
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в августе
08:11
Шоу-бизнес
Билл Гейтс сожалеет об общении с обвиняемым в педофилии Эпштейном
08:08
Происшествия
Правоохранители задержали выбросившего из окна ребенка москвича
08:00
Политика
В план смены власти в Белоруссии в начале сентября включен захват одного из городов
Все новости

Билл Гейтс сожалеет об общении с обвиняемым в педофилии Эпштейном
Шоу-бизнес
Билл Гейтс сожалеет об общении с обвиняемым в педофилии Эпштейном
instagram.com  /  @thisisbillgates

Нью-Йорк, 5 августа. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассчитывал на привлечение средств на благотворительность посредством ужина с ныне обвиняемым Джеффри Эпштейном.

Миллиардер признался, что теперь сожалеет о своем поступке. Он также раскаивается в том, что допустил неподобающие отношения с одной из своих сотрудниц, тем самым создав неприятную обстановку в коллективе, передает ТАСС.

«Определенно, думаю, сожаления есть у всех», — отмечает Гейтс.

Он считает, что ему нужно извлечь урок из того, что произошло, и надеется, что он и его жена Мелинда смогут и дальше заниматься благотворительностью вместе.

«Нам всегда нравилось работать вместе <...>, помогать развитию организации, так что это будет лучшим решением для фонда», — заключил глава Microsoft.

Билл Гейтс с уважением отзывается о Мелинде. Он подчеркивает, что она обладает «невероятной силой» несмотря на то, что ранее бывшие супруги завершили бракоразводный процесс.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Билл Гейтс сожалеет об общении с обвиняемым в педофилии Эпштейном
билл гейтс эпштейн мелинда гейтс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru