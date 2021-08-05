Украинский гимнаст Радивилов назвал атмосферу в олимпийской сборной ужасной

Токио, 5 августа. Гимнаст украинской сборной Игорь Радивилов назвал атмосферу в национальной команде ужасной на летних Олимпийских играх в Токио. О этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Радивилов в публикации своего блога также отметил, что испытывал постоянное давление, подчеркнув при этом важность Олимпиады для каждого спортсмена. Он добавил, что он и его тренер не могли сконцентрировать внимание на подготовке к соревнованиям.

«Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия», — написал Радивилов в Instagram.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева иронично пошутила над танцем темнокожего украинского спортсмена, депутата правящей фракции «Слуга народа» Жана Беленюка, который выступает на Олимпиаде. Спортсмен и парламентарий отметил гопаком победу в соревнованиях.