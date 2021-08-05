«Покажу правду»: объявивший об уходе из «Спартака» Попов намерен разоблачить Салихову

Москва, 5 августа. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил о намерении создать Telegram-канал и разоблачить в нем Зарему Салихову, жену владельца московского клуба Леонида Федуна.

Попов пообещал доказать, что потоки грязи были вылиты на него напрасно. Воевать ни с кем он не собирается. Просто хочет показать правду о селекции в «Спартаке».

«Как подписывали Руя, что случилось потом. Многое могу рассказать. Моя цель — не война. Расскажу — то, что было сказано персонально про меня госпожой Салиховой», — подчеркнул Попов.

«Спартак» в среду, 4 августа, проиграл «Бенфике» в квалификационном матче Лиги чемпионов. Попов после этого пообещал подать в отставку. Его намерение раскритиковал владелец клуба Федун.