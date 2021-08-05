Огонь вынудил медведей выйти из леса к населенным пунктам Якутии

Омск, 5 августа. Жители Омской области стали замечать массовое нашествие медведей в населенные пункты. Причиной этому стали пожары местных лесов.

Дикие животные спасаются от природного явления бегством. Они начинают массово выходить к людям. Местные охотники уже произвели отстрел семи медведей ради безопасности жителей. Об этом сообщает группа Вконтакте «Грибники Омска и Омской области».

Охота на жителей леса будет продолжаться в Омской и Новосибирской областей. Также охотники начнут контролировать ситуацию в Тарском и Седельниковском населенных пунктах региона.

Медведи часто нападают на людей. Один из таких случаев произошел в природном парке Ергаки (Красноярский край). Один турист погиб после нападения косолапого, остальные участники группы смогли спастись от лап дикого животного.