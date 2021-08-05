Пушков поспорил с Чубайсом на тему скорой смены мировых элит

Москва, 5 августа. Смена мировых элит не может произойти в результате энергетической революции, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса.

Говорить о революционной смене мировых элит, по мнению сенатора, не имеет смысла. На это он указал в своем Telegram-канале.

«Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой», — подчеркнул Пушков.

Этот тезис, как отметил сенатор, доказывают события российской и мировой истории. Несостоятельность высказывания спецпредставителя президента России по связям с международными организациями также объясняется стремлением элит возглавить процессы глобальных изменений, добавил Пушков.

Чубайс ранее заявил, что переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии способен привести к смене мировых элит. Это может произойти, по его мнению, в ближайшие годы.