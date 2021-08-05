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«Не мужской поступок»: Федун высказался о решении Попова уйти из «Спартака»
Спорт
«Не мужской поступок»: Федун высказался о решении Попова уйти из «Спартака»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 августа. Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун обратился к спортивному директору клуба Дмитрию Попову после его слов об отставке.

Попов решил уволиться после поражения красно-белых в матче против «Бенфики». Речь идет о первом квалификационном матче Лиги чемпионов. Федун в ответ на это заявил, что мужчины так не поступают.

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать», — подчеркнул владелец столичного клуба.

«Спартак» сыграл против «Бенфики» на своем поле. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу португальцев. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне.

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