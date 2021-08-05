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Адвокат Миронов перечислил основания для внезапной проверки в квартире россиян
Экономика
Адвокат Миронов перечислил основания для внезапной проверки в квартире россиян
pixabay.com

Москва, 5 августа. Любой вид проверки, подразумевающий посещение жилья граждан, должен проходить в соответствии с нормами закона. Подробнее об этом рассказал юрист Анатолий Миронов.

Специалист отметил, что в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут нагрянуть коммунальщики и лица, проводящие проверку приборов учета потребления энергоресурсов. Однако во втором случае работники обязаны предупредить жильца не позднее чем за 14 дней до запланированного визита, при этом озвучив предполагаемые дату и время.

«Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — подчеркнул заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Миронов в беседе с агентством «Прайм».

Если прийти к соглашению по срокам визита не удалось, и потребитель не впустил в свою квартиру проверяющих, то не исключено, что коммунальная служба составит акт и прибегнет к судебному разбирательству. Практика, уверил юрист, демонстрирует, что итоги подобных споров обычно уходят в пользу коммунальщиков. В результате этого гражданин уже будет обязан открыть проверяющим дверь своей квартиры.

Тем временем юрист Егор Редин озвучил самые распространенные способы мошенничества в автосалонах. Так, очень часто фиксируются случаи, когда в объявлениях по продаже указывается заниженная стоимость машины, однако уже и на месте, и в документах сумма оказывается практически в разы больше.

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миронов юрист коммунальщики
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