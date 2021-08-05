Блейк Лайвли появилась на премьере «Главного героя» в смелом образе

Нью-Йорк, 5 августа. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс посетили премьеру комедии «Главный герой» в Нью-Йорке. Внешний вид звезды телесериала «Сплетница» поразил фанатов.

Лайвли появилась на публике спустя долгое время. Она вместе с мужем Рейнольдсом заглянула на премьеру комедии, в которой ее супруг сыграл одну из главных ролей. Однако основное внимание было приковано именно к наряду Лайвли.

Благодаря блестящему розовому платью со смелым вырезом, она снова попала на первые полосы модных изданий. Поклонники же оставили комментарии под фотографией женщины в социальных сетях.

«Блейк выглядит невероятно», — поделился мнением один из подписчиков.

Презентацию фильма также прокомментировал сам Рейнольдс. Он отметил, что мероприятие было важным для Лайвли, которой необходимо ощущать себя нужной.

«Какой отличный вечер для презентации «Главного героя» и для Блейк, потому что это означает, что мы сейчас главные звезды Instagram. Я знаю, как это было важно для нее», — написал Рейнольдс.

В российских кинотеатрах фильм выйдет 12 августа. На данный момент создатели картины дразнят поклонников фотографиями, которые они также публикуют в социальных сетях.