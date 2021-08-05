Пассажиры экстренно севшего в Казани лайнера успешно вылетели другим рейсом

Казань, 5 августа. Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, который ранее совершил внеплановую посадку в Казани после подачи сигнала тревоги над Удмуртией, успешно вылетели на другом лайнере.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 по прошествии часа после взлета подал сигнал тревоги, пролетая в небе над Удмуртской республикой. Экипаж был вынужден сменить курс, пойти на снижение и в 00:03 экстренно приземлиться в аэропорту Казани. Посадка прошла в штатном режиме, после чего пассажиры пересели на другой рейс.

«Да, другой рейс вылетел примерно в 05:00», — передали в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания «Россия» уже озвучила причину экстренной посадки лайнера. Пресс-секретарь организации Сергей Стариков заявил, что внеплановое приземление было вызвано технической причиной.