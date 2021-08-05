Заразившимся «Дельтой» SARS-CoV-2 могут потребоваться новые вакцины

Лондон, 5 августа. Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что эффективности нынешних препаратов недостаточно для борьбы с дельта-штаммом коронавируса.

По мнению специалистов, уже сейчас имеющиеся в наличии вакцины не способны оказать защиту более 59%. При этом в прошлом месяце этот показатель находился на уровне 83%, пишет Bloomberg.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо проходить вакцинацию каждые шесть месяцев, чтобы обезопасить себя и окружающих. По мнению специалистов ведомства, ревакцинация поможет гражданам защититься от новых штаммов SARS-CoV-2.