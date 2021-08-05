Эпидемиолог Плоскирева определила продолжительность острого периода COVID-19

Москва, 5 августа. Активная фаза COVID-19 длится от 18 до 19 дней, при этом коронавирус выделяется всего 11 дней. Об этом предупредила эпидемиолог Антонина Плоскирева.

Период восстановления длится гораздо дольше самой болезни. Полное выздоровление может наступить только спустя несколько месяцев. Это зависит от степени тяжести болезни, возраста и наличия хронических заболеваний у инфицированного, передает РИА Новости.

Кардиолог Иоаннис Кацуларис ранее заявил о повышении риска возникновения сердечного приступа в любом возрасте после COVID-19. В первые две недели после болезни пациенты особенно подвержены инсульту и инфаркту.