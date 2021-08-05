Запуск «Союза-СТ» со спутниками OneWeb назначен на 29 декабря

Гвиана, 5 августа. Ракета-носитель «Союз-СТ» с британскими спутниками OneWeb будет запущена с космодрома Куру. Запуск запланирован на 29 декабря.

Космодром Куру находится во Французской Гвиане. Первые шесть аппаратов OneWeb были отправлены на орбиту в феврале 2019 года. Спустя год в феврале и марте был произведен запуск ракеты «Союз-СТ» с британскими спутниками по 34 штуки, пишет ТАСС.

Впервые с Восточного 36 аппаратов OneWeb запустили в декабре прошлого года. Позже спутники выводились по программе с этого космодрома 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал еще один запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb. Партию аппаратов планируют вывести на орбиту 20 августа текущего года с космодрома Байконур.