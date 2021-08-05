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Стартовали совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон
Армия
Стартовали совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ташкент, 5 августа. Россия, Таджикистан и Узбекистан дали старт совместным военным маневрам на полигоне Харб-Майдон, граничащим с Афганистаном. Такие данные привели в ЦВО.

В учениях в 20 км от границы с Афганистаном примут участие порядка 2,5 тыс. военнослужащих. Из них примерно 1,8 тыс. российских солдат и около 500 единиц военного вооружения и техники. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в Душанбе заявлял, что дружественные государства займутся отработкой практических действий по ликвидации бандформирований, проведению воздушной разведки и охране объектов.

«Проведя совместные учения, мы проверим накопленный боевой опыт, апробируем оптимальные формы применения войск и выработаем общие подходы к ведению военных действий», — отметил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский.

На днях китайское издание Global Times высказало мнение, что совместные военные учения Москвы и Пекина станут сигналом для сеющих хаос США. Маневры, по заявлениям авторов материала, связаны с выводом военного контингента США и Североатлантического альянса из Афганистана.

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