Более 60% женщин считают себя успешными

Москва, 5 августа. Около 60 процентов женщин в России считают, что они являются успешными. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование также показало, что женщины считают себя успешными чаще, чем мужчины (62 и 57 процентов соответственно). Аналитики заявили, что в целом, каждый шестой житель Российской Федерации считает, что он достиг успеха. Анализ проводился с 22 по 23 июня. В опросе поучаствовали 1600 респондентов.

«Успешными считают себя практически шесть из 10 россиян, причем 15% в этом однозначно уверены, а 44% — назвали себя скорее успешными. 31% опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным, каждый десятый однозначно уверен, что не добился успеха в жизни», — говорится в исследовании.

Почти четверть опрошенных уверены, что успешность измеряется достижениями в карьере. Чуть меньший процент связывает это понятие с выполнением поставленных целей. Другие с богатством, счастьем и возможностью заниматься любимым делом.

Ранее аналитики агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие машины выбирают россияне, зарабатывающие меньше 40 тысяч рублей. В списке оказались автомобили марки Lifan, Lada и УАЗ.