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Страховка может помочь российским туристам при заболевании COVID-19
Общество
Страховка может помочь российским туристам при заболевании COVID-19
pixabay.com

Москва, 5 августа. Оформление страховки, для выехавших за границу россиян, может оказаться полезным в случае заболевания COVID-19. Об этом заявил российский дипломат Юрий Пилипсон.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире требует соблюдения определенных рекомендаций. По словам директора четвертого европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, нужно следить за правилами въезда в страну, куда намечен маршрут, а также не игнорировать оформление страховки, на случай заболевания COVID-19.

Ранее внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев заявил, что мораторий ВОЗ на ревакцинацию от COVID-19 может спровоцировать рост смертности. Специалист подчеркнул, что каждое государство должно заботиться о здоровье своих граждан.

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