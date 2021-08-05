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МОК приступил к формированию списка свидетелей по делу Тимановской
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МОК приступил к формированию списка свидетелей по делу Тимановской
Спорт
МОК приступил к формированию списка свидетелей по делу Тимановской
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Токио, 5 августа. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) начали формирование списка свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Тренерский штаб белорусской команды решил отправить спортсменку домой. Причиной этому стало нестабильное эмоционально-психическое состояние Тимановской. Однако легкоатлетка в Сети подвергла критике такое решение.

"Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается", — заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Однако уволенная белорусская легкоатлетка уже прилетела в Польшу. Власти страны предоставили ей политическое убежище и гуманитарную визу, которая предполагает право нахождения в государстве на неопределенный срок.

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белоруссия мок тимановская
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