«Мое бикини намокло»: обнаженная модель извинилась перед принцессой Евгенией

Лондон, 5 августа. Стилист и бывшая модель Эрика Пелосини Лиман прокомментировала свои фото топлес с мужем внучки королевы Елизаветы II Джеком Бруксбэнком.

Снимки Джека с тремя женщинами, одной из которых была Эрика, за выходные стали вирусными. По данным СМИ, законный супруг британской принцессы Евгении Джек Бруксбэнк отправился в рабочую поездку на территорию Италии. Однако его заметили на яхте в кругу трех красоток. Ими оказались экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и две фотомодели Мария Буччеллати и Эрика. На одном из фото Пелосини оказалась только в плавках от бикини.

В интервью DailyMail модель извинилась перед принцессой Евгенией, которая в момент прогулки ее мужа на катере была дома с их пятимесячным сыном.

«Я обычно никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не под стать Джеку и его семье. Мне было очень жаль их, когда я увидела его изображения в окружении трех женщин, потому что его жены не было», — заявила Эрика.

По ее словам, фотографии «заставляли людей делать неправильные предложения и поспешные выводы».

Бруксбэнк провел выходные на острове Капри, посетив звездный благотворительный бал. Он является представителем бренда текилы Casamigos, спонсором летнего гала-концерта Unicef, проходящего только по приглашениям, билеты на который стоят от 8 000 до 25 000 фунтов стерлингов (2,5 млн рублей). А в преддверии праздника он отправился на прогулку на катере, где к нему присоединились Пелосини, Залис Буччеллати.

«Глядя на изображения, я могу понять, как они могут быть неправильно истолкованы. Я топлес, Мария обнимает его, и Рэйчел тоже очень красивая женщина, но люди ошибаются, — заявила Эрика. — Мы были там друзьями и коллегами по работе и прекрасно провели день под итальянским солнцем. Джек — мой очень дорогой друг, и я знаю его много лет. Он также дружит с двумя другими женщинами. Меня очень огорчает, что люди могут подумать превратно».

По словам модели, перед балом она решила отвезти друзей в свой любимый ресторан на материковой части Италии. Они наняли лодку, а на обратном пути решили остановиться и искупаться.

«Если бы я знала, что нас фотографируют, я бы не стала выходить топлес и надела бы одежду получше. Мы были просто группой друзей, наслаждающихся прекрасным итальянским летним днем», — подчеркнула Пелосини.

Девушка добавила, что все выходные Бруксбэнк говорил только о своей семье, показывал фотографии новорожденного сына и рассказал, как сильно скучает по жене.

Больше всего в этой истории девушку возмутило, что после публикации фотографий ее представляют только как топлес-модель.

«Я не просто красивая мордашка в бикини, болтающаяся на катере. Я усердно работаю и зарекомендовала себя в мире моды», — резюмировала она.

Днем ранее за своего зятя вступилась герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Она подчеркнула, что Бруксбэнк «прекрасный отец и супруг», а на яхте находился по работе, ведь он «работает на модный бренд, который может устраивать фотосессии или открытые мероприятия».