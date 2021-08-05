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Дачникам дали советы по избавлению участка от личинок без химикатов
Общество
Дачникам дали советы по избавлению участка от личинок без химикатов
unsplash.com  /  Anaya Katlego

Москва, 5 августа. Черви-личинки повреждают дачный газон и вредят овощным культурам. Как избавиться от них без химии, а естественным путем, ответил портал Garden Design.

Дачникам советуют пустить на участок полезных нематодов, которые убивают насекомых в почке. Для заселения потребуются их личинки с водой. Заказать червей можно в интернете или купить в специализированном магазине.

Поразить вредителей может природная болезнь молочных спор. Чтобы она была эффективной, потребуется от одного до трех лет. Истребить личинок смогут и птицы. Если дачник обустроит им домик, то пернатых привлечь на участок проще. Еще один способ – внести органические удобрения осенью.

Кроме насекомых-вредителей дачному участку и посадкам могут навредить некоторые виды деревьев. В списке нежелательных оказались липа, черемуха, тополь, вяз, ясень, канадский клен. При возможности от них следует избавиться.

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