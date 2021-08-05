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Хамовники и Арбат стали излюбленными районами для покупки домов звездами Москвы

  /   Обновлено: 05 августа 2021 05:36
Экономика
Хамовники и Арбат стали излюбленными районами для покупки домов звездами Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 5 августа. «Золотая миля» на Остоженке постепенно утрачивает популярность среди российских звезд, сообщила директор департамента продаж недвижимости Savills в РФ Кристина Томилина.

Все запросы российских звезд на недвижимость в Москве концентрируются вокруг трех районов: Хамовников, Арбата и Тверского. Представители шоу-бизнеса предпочитают находиться в центре столицы, чтобы не тратить время на дорогу.

Региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев в беседе с РИА Новости добавил, что район Хамовники предпочитают звезды, уже создавшие семью. Другой представитель риелторов отметил, что Патриаршие пруды чаще выбирают блогеры, айтишники и звезды шоу-бизнеса.

Среди представителей IT-бизнеса сейчас растет популярность Пресненского района за счет расположенных там модных галерей и ресторанов. Специалисты добавили, что сейчас район Остоженки теряет «звездный» спрос, поскольку богатые и знаменитые клиенты начинают отдавать предпочтение не «золотой миле», а более зеленым районам.

Хамовники и Арбат стали излюбленными районами для покупки домов звездами Москвы
Агентство городских новостей Москва  / Ведяшкин Сергей

Цены на подобную недвижимость сильно разнятся. Если знаменитые блогеры готовы потратить в среднем до 70 млн рублей, то известные предприниматели и политики позволяют себе жилье за 120-150 млн рублей. При этом в последнее время появился новый тренд среди знаменитостей на покупку недвижимости в кредит. Речь идет в основном о «молодых селебритиз, до 45 лет, мелькающих на всех развлекательных каналах страны».

Ранее эксперты по недвижимости сравнили стоимость вторичного и первичного жилья в России. Согласно их данным, стоимость вторичной недвижимости ниже, чем на рынке первичного жилья в 60% крупнейших городах России. Цена «вторички» растет более сдержанными темпами.

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