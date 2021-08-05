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Китайские пользователи восхитились «жесткими закусками» русской кухни
Общество
Китайские пользователи восхитились «жесткими закусками» русской кухни
wikipedia.org  /  oto-lady / CC BY 2.0

Пекин, 5 августа. Иностранцы считают русский народ сильным и сдержанным. Это, по их словам, доказывают и вкусовые предпочтения россиян, которые нередко кажутся гостям страны жесткими.

Жители Китая оценили русскую кухню в обсуждениях на портале Sina. По их словам, одним из шокирующих блюд является копченая или соленая рыба.

«Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?» — комментируют пользователи Сети.

Зависть китайских гурманов вызвала любовь россиян к икре. Китайцы замечают, это этот продукт стоит очень дорого, за ложку настоящей икры можно отдать целое состояние. Однако в глазах жителей РФ — это обычная закуска к выпивке.

Но самым жестким сочетанием, по мнению китайцев, является селедка с картошкой. Классическая закуска вызывает страх у жителей Китая, так как они не могут представить, каков этот микс на вкус.

«Однако сочетание сельди и картофеля в одно блюдо действительно довольно странное, не говоря уже о том, что русские очень любят такое есть. Осмелились бы вы попробовать?» — вопрошают китайцы.

Поступки россиян неоднократно удивляли иностранных пользователей. Одним из них стала фотосессия девушки с медведем на рыбалке. Некоторые назвали такое времяпровождения опасным. Другие же, наоборот, поддержали хозяйку косолапого.

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