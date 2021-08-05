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Пожар вспыхнул на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое
10.mchs.gov.ru

Новый Уренгой, 5 августа. Возгорание произошло на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое (ЯНАО). Такую информацию привели в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 5 августа в 02:42 по Москве. Завод находится на 28-м км от Нового Уренгоя. Первая бригада спасателей прибыла на место через восемь минут после начала возгорания. На рядом стоящие объекты угроза не распространялась.

По имеющимся данным, в ходе инцидента никто не пострадал. Всего к ликвидации огня было привлечено 27 спасателей и 12 единиц спецтехники.

Тем временем в Ставропольском крае произошел хлопок газа в жилом доме. В результате инцидента в городе Благодарный удалось обойтись без жертв.

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пожар янао новый уренгой мчс россии
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