Пожар вспыхнул на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 5 августа. Возгорание произошло на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое (ЯНАО). Такую информацию привели в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 5 августа в 02:42 по Москве. Завод находится на 28-м км от Нового Уренгоя. Первая бригада спасателей прибыла на место через восемь минут после начала возгорания. На рядом стоящие объекты угроза не распространялась.

По имеющимся данным, в ходе инцидента никто не пострадал. Всего к ликвидации огня было привлечено 27 спасателей и 12 единиц спецтехники.

Тем временем в Ставропольском крае произошел хлопок газа в жилом доме. В результате инцидента в городе Благодарный удалось обойтись без жертв.