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Правила въезда на Украину россиянам ужесточены из-за COVID-19
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Правила въезда на Украину россиянам ужесточены из-за COVID-19
pixabay.com  /  knerri61

Киев, 5 августа. Украинские власти ужесточают порядок въезда на территорию страны для граждан России и Индии. По официальной версии, причиной является нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Для въезда на Украину необходимо иметь на руках отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Если иностранец не прошел полный курс вакцинации, то ему будет предложено установить приложение «Дій дома». Оно будет контролировать пребывание в режиме самоизоляции, который необходимо соблюдать в течение 72 часов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил эту информацию и заявил, что правила вступают в силу с 5 августа. Иностранным гражданам необходимо быть привитым двумя компонентами препарата, украинцам будет достаточно одной прививки, пояснил он.

В России же, напротив, обстановка с коронавирусом нормализуется. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в РФ наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19.

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