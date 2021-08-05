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Грузовик и вахтовый автобус с пассажирами столкнулись в Кузбассе

  /   Обновлено: 05 августа 2021 05:19
Происшествия
Грузовик и вахтовый автобус с пассажирами столкнулись в Кузбассе
wikimedia.org  /  Roulex 45

Кемерово, 5 августа. Авария с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля в Кемеровской области произошла в 06:10 по местному времени. В результате ДТП пострадало 11 человек.

Транспортные средства столкнулись на 157 километре автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк». На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас на месте аварии проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Мытищах мотоциклист устроил свой последний заезд. Окончанием его стало смертельное столкновение с маршрутным такси.

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