Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 05:44
05:38
Олимпиада-2020 в Токио
Россиянка Ласицкене вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту
05:29
Экономика
Хамовники и Арбат стали излюбленными районами для покупки домов звездами Москвы
05:20
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое
05:19
Происшествия
Грузовик и вахтовый автобус с пассажирами столкнулись в Кузбассе
05:05
Общество
Китайские пользователи восхитились «жесткими закусками» русской кухни
05:01
Общество
Роспотребнадзор: ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода
04:59
Происшествия
Десять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Техасе
04:56
Общество
Правила въезда на Украину россиянам ужесточены из-за COVID-19
04:54
Общество
«Вектор»: побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях отсутствуют
04:42
Наука
Российские ученые разработали систему предотвращения взрывов на шахтах
Все новости

Роспотребнадзор: ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода
Общество
Роспотребнадзор: ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 5 августа. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам России проходить повторную прививку от коронавирусной инфекции каждые шесть месяцев.

Эксперты уверены, что периодическая ревакцинация поможет населению защититься от заражения новыми штаммами коронавируса. Ведомство подчеркнуло, что антитела к новым мутациям болезни может снизиться.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что коронавирус инфекция на территории Российской Федерации стал распространяться медленнее. Однако полномерные выводы можно будет сделать после наблюдения за ситуацией в динамике.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор: ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода
роспотребнадзор коронавирус ревакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru