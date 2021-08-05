Роспотребнадзор: ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода

Москва, 5 августа. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам России проходить повторную прививку от коронавирусной инфекции каждые шесть месяцев.

Эксперты уверены, что периодическая ревакцинация поможет населению защититься от заражения новыми штаммами коронавируса. Ведомство подчеркнуло, что антитела к новым мутациям болезни может снизиться.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что коронавирус инфекция на территории Российской Федерации стал распространяться медленнее. Однако полномерные выводы можно будет сделать после наблюдения за ситуацией в динамике.