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Десять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Техасе
Происшествия
Десять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Техасе
flickr.com  /  Jason Lawrence

Остин, 5 августа. Автобус попал в аварию в американском штате Техас. В результате ДТП погибли десять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Местное издание Monitor со ссылкой на комментарий окружного шерифа Брукса Урбино Мартинеса сообщило, что происшествие случилось с транспортным средством, которое перевозило мигрантов. Автобус влетел в ограждение и перевернулся. Обстоятельства и причины трагедии выясняют криминалисты.

Недавно российские туристы попали в аварию на территории Турции. Все выжившие россияне вернулись домой. Их состояние оценивается как стабильное.

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мигранты жертвы авария автобус техас
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