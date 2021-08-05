Десять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Техасе

Остин, 5 августа. Автобус попал в аварию в американском штате Техас. В результате ДТП погибли десять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Местное издание Monitor со ссылкой на комментарий окружного шерифа Брукса Урбино Мартинеса сообщило, что происшествие случилось с транспортным средством, которое перевозило мигрантов. Автобус влетел в ограждение и перевернулся. Обстоятельства и причины трагедии выясняют криминалисты.

Недавно российские туристы попали в аварию на территории Турции. Все выжившие россияне вернулись домой. Их состояние оценивается как стабильное.