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В Британии призвали Байдена перестать оскорблять Россию

  /   Обновлено: 05 августа 2021 05:23
Политика
В Британии призвали Байдена перестать оскорблять Россию
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 августа. Эксперт по России британского издания The Spectator предостерег администрацию Джо Байдена от повтора ошибок его предшественников, допускавших оскорбительную риторику в адрес РФ.

Автор книги «Краткая история России» Марк Галеотти в колонке для The Spectator обратил внимание, что стремление американского президента и его соратников демонизировать оппонентов только укрепляет позиции последних. Он напомнил, как Байден во время выступления в Национальном антитеррористическом центре заявил, что Россия — это «экономика, у которой есть лишь ядерное оружие и нефтяные скважины». Фактически это были слова экс-главы Белого дома Барака Обамы.

«Разумеется, ни то, ни другое заявление не соответствуют действительности, но они раздражают Россию», — подчеркивает Галеотти.

Писатель предположил, что одной из причин, почему американский президент решился на подобное заявление, является попытка Байдена «сыграть на антироссийских настроениях» после провала плана по остановке строительства газопровода «Северный поток — 2».

В Британии призвали Байдена перестать оскорблять Россию
Федеральное агентство новостей  / 

Если же глава Белого дома действительно верит в подобное утверждение, подчеркивает Галеотти, «неудивительно, что Кремлю так часто удавалось перехитрить последнюю из оставшихся мировых сверхдержав». Ведь Россия, напоминает он, хоть и зависит от углеводородов, но уже давно имеет значительные успехи в военной сфере, секторе услуг и информационных технологиях.

«Слишком агрессивная или оскорбительная риторика приводит к непониманию ситуации на Западе и отрицательной реакции в самой России. Давайте же обязательно возьмем в руки большую палку, чтобы у нас была возможность говорить спокойно», — резюмирует Галеотти.

Отметим, похожее мнение ранее высказал проректор Института российских исследований Университета Цинхуа У Дахуэй. По его словам, администрация Байдена продолжает «антироссийскую истерию», сформированную еще во время президентства Обамы. Соединенные Штаты ради русофобии готовы не обращать внимание на серьезные последствия, к которым она может привести.

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