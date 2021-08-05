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Бугристая корка арбуза выдает присутствие в нем нитратов
Общество
Бугристая корка арбуза выдает присутствие в нем нитратов
pixabay.com

Москва, 5 августа. Нитраты могут попасть в арбуз вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Как определить их наличие, рассказал агроном Владимир Викулов.

Высокая концентрация нитратов, по словам эксперта, способна привести к отравлению. Такой продукт нельзя употреблять в пищу. В случае с арбузами определить наличие нитратов можно по внешнему виду.

«Поверхность арбуза должна быть гладкой. Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», — подчеркнул Викулов в беседе с радио Sputnik.

По каким признакам при покупке следует выбирать спелый арбуз, ранее рассказал шеф-повар Евгений Данко. Он посоветовал, к примеру, обратить внимание на хвостик плода. Тот должен быть сухим.

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арбуз нитраты агроном
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