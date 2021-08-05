Скабеева иронично пошутила над плясками темнокожего депутата Рады на ОИ

Москва, 5 августа. Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на танцы темнокожего украинского спортсмена, депутата правящей фракции «Слуга народа» Жана Беленюка на Олимпиаде.

Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио в финальном поединке соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг победил венгерского спортсмена Виктора Лоринца со счетом 5:1. Свою победу украинский спортсмен и парламентарий отметил гопаком.

«Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак» – иронично написала Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Недавно Скабеева в эфире программы «60 минут» пошутила про применение пустой украинской ГТС после запуска «СП-2». Шутка телеведущей наповал сразила зрителей ток-шоу.