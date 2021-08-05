Российские ученые разработали систему предотвращения взрывов на шахтах

Москва, 5 августа. Специалистами Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева была создана автоматизированная система по предотвращению взрывов на угольных шахтах.

Разработка ученых Кузбасского университета позволит не только избежать взрывов на шахтах, но и улучшить экологическую ситуацию во время добычи угля. Изобретение поможет снизить скопление взрывоопасной угольной пыли в закрытых пространствах, что сведет к минимуму риск трагедий. Об этом сообщили представители пресс-службы вуза.

Недавно ученые Южно-Уральского агроуниверситета создали уникальную технологию, с помощью которой птичий помет можно будет переработать в топливо. Изобретение также поможет улучшить экологическую ситуацию в близлежащих с птицефабриками районах.