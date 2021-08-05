Lifan и Lada оказались в топе авто для россиян с наименьшим доходом

Москва, 5 августа. Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие автомобили предпочитают россияне, зарабатывающие меньше 40 тысяч рублей.

Эксперты определили зависимость между доходами людей и стоимостью покупаемого транспортного средства. Участие в опросе приняли более трех тысяч человек. Внизу рейтинга оказались китайские Lifan и российские Lada. Средневзвешенная цена у обеих компаний составляет менее 1 млн рублей.

Также в списке оказались Suzuki, Geely, Kia, УАЗ, Citroen, Renault, Hyundai и Chery. Отмечается, что отечественные «УАЗики» с довольно невысокой средневзвешенной стоимостью, чуть больше 1,1 млн рублей, заняли в топе более высокое, четвертое, место, чем компании Hyundai, Chery, Citroen с более высоким показателем.

Недавно автоэксперты отметили, что российский рынок осенью может столкнуться с ростом цен на комплектующие для машин. Связано это с удорожанием металла.