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Lifan и Lada оказались в топе авто для россиян с наименьшим доходом
Экономика
Lifan и Lada оказались в топе авто для россиян с наименьшим доходом
wikipedia.org  /  Dima Alexeev / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 августа. Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие автомобили предпочитают россияне, зарабатывающие меньше 40 тысяч рублей.

Эксперты определили зависимость между доходами людей и стоимостью покупаемого транспортного средства. Участие в опросе приняли более трех тысяч человек. Внизу рейтинга оказались китайские Lifan и российские Lada. Средневзвешенная цена у обеих компаний составляет менее 1 млн рублей.

Также в списке оказались Suzuki, Geely, Kia, УАЗ, Citroen, Renault, Hyundai и Chery. Отмечается, что отечественные «УАЗики» с довольно невысокой средневзвешенной стоимостью, чуть больше 1,1 млн рублей, заняли в топе более высокое, четвертое, место, чем компании Hyundai, Chery, Citroen с более высоким показателем.

Недавно автоэксперты отметили, что российский рынок осенью может столкнуться с ростом цен на комплектующие для машин. Связано это с удорожанием металла.

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