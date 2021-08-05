«ВКонтакте» внедрит работающий без временных ограничений аналог Zoom

Москва, 5 августа. Соцсеть «ВКонтакте» запустит свою бесплатную версию сервиса для групповых видеозвонков, которая не будет иметь временных ограничений и станет аналогом Zoom.

По словам управляющего директора компании Марины Красновой, для организации достойной технологической конкуренции с рыночными игроками, «ВКонтакте» решил разработать решение для десктопа. Более того, для участия в будущих видеозвонках, где одновременно смогут находиться более 2 000 человек, необязательно иметь аккаунт в самой соцсети. В то же время будут поддерживаться функции записи и совместного просмотра контента.

«С точки зрения качества и производительности это позволит вывести звонки на новый уровень», — отметила Краснова в беседе с «Коммерсантъ».

Тем временем популярная соцсеть Clubhouse открыла доступ для пользователей без инвайтов. Теперь любой желающий сможет пользоваться войс-мессенджером даже без приглашений от зарегистрированных людей.