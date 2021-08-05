Netflix потребует от офисных сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса

Лос-Анджелес, 5 августа. Сотрудники американского стримингового сервиса Netflix, работающие в офисе, должны будут пройти вакцинацию от COVID-19.

Согласно сведениям журнала Variety, подтверждение вакцинации должны будут предоставить не только сотрудники офиса компании, но и его посетители. Распространение дельта-штамма коронавируса также внесло коррективы в планы руководства вывести сотрудников с удаленки. Подобный режим работы сохранится на неопределенный срок.

Стриминговый сервис стал первой крупной студией, решившейся на обязательную вакцинацию сотрудников, задействованных на съемочной площадке. Вслед за Netflix требование начали вводить и другие компании-гиганты. Решение вызвано тем, что по данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число заражений в США за последние две недели увеличилось на 139 процентов по сравнению с предшествующим периодом той же длительности.

Несмотря на сложности производства в условиях пандемии, Netflix продолжает привлекать пользователей со всего мира. Так, недавно стартовали съемки сериала «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина».