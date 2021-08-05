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Вильфанд назвал дату начала бархатного сезона на курортах России
Общество
Вильфанд назвал дату начала бархатного сезона на курортах России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 5 августа. Бархатный сезон на российских курортах в этом году начнется в первой декаде сентября и продлится до октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В этот временной промежуток температура воды и воздуха будет примерно на одном уровне. Водоемы на курортах России к этому времени похолодеют до 23-25 градусов со знаком плюс, отметил Вильфанд. По его словам, в этом году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом.

В Москве к выходным ожидается потепление. По данным московского Метеобюро, воздух в столице 7 и 8 августа прогреется до 28 градусов тепла.

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