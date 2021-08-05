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Экономика
Профсоюзы оценили последствия перехода на четырехдневную рабочую неделю
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Профсоюзы оценили последствия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Экономика
Профсоюзы оценили последствия перехода на четырехдневную рабочую неделю
pixabay.com

Москва, 5 августа. При возможном введении в России четырехдневной рабочей недели важно сохранить зарплату на том же уровне, заявил глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.

В интервью «Известиям» Шмаков напомнил, что впервые идея о сокращенной рабочей неделе была озвучена Дмитрием Медведевым в 2019 году, когда он занимал пост премьер-министра РФ. ФНПР инициативу поддерживает, но пока не планирует обращаться с ней в Минтруд.

«При этом главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», — уточнил он.

По словам Шмакова, подобную ситуацию он наблюдал недавно в Удмуртии, где на крупнейшем предприятии региона ввели четырехдневную рабочую неделю. Все работники были не довольны этим решением, поскольку «такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты».

Кроме того, для подобного рода изменений «должна быть разработана целая государственная программа», поскольку от этого зависит также работа школ, детсадов, всей сферы обслуживания и так далее.

«Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха», — подчеркнул глава ФНПР.

Говоря о возможных сроках изменения рабочего графика, Шмаков предположил, что в ближайшие два года их ожидать точно не стоит.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен только в случае роста инвестиций в технологии. Сегодня, по его словам, об это говорить преждевременно.

Его мнение разделяет и глава Минтруда Антон Котяков. Он заявлял, что сегодня четких предпосылок к переходу на сокращенную рабочую неделю в России нет.

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работа шмаков фнпр четырехдневная рабочая неделя
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