Врач Крючков оценил влияние температуры после прививки от COVID-19 на иммунитет

Москва, 5 августа. Повышение температуры иногда происходит после прививки от коронавируса. На формирование иммунного ответа это не влияет, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков.

К ранним поствакцинальным проявлениям, по словам врача, помимо температуры относятся общая слабость и недомогание, а также боль и уплотнение в месте укола. Эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета. Если после вакцинации они не наблюдались, волноваться не следует.

«Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», — подчеркнул ученый в беседе с радио Sputnik.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее указал на возможность предотвратить распространение мутаций коронавируса. Сделать это можно, по его словам, с помощью вакцинации.