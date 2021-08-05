Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 04:14
04:13
Технологии
«ВКонтакте» внедрит работающий без временных ограничений аналог Zoom
04:02
Наука
Российские ученые разработали систему предотвращения взрывов на шахтах
04:01
Общество
«Вектор» : побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях отсутствуют
04:00
Шоу-бизнес
Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
03:53
Экономика
Lifan и Lada оказались в топе авто для россиян с наименьшим доходом
03:46
Происшествия
Состояние пострадавших в Турции россиян оценивается как удовлетворительное
03:40
Общество
Healthline: уксус способен заменить небезопасные чистящие средства
03:35
Общество
Вильфанд назвал дату начала бархатного сезона на курортах России
03:30
Общество
Netflix потребует от офисных сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса
03:28
Экономика
Профсоюзы оценили последствия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Все новости

Ракетные войска России анонсировали прекращение использование «Тополя»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 03:19
Армия
Ракетные войска России анонсировали прекращение использование «Тополя»
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 5 августа. Ракетные войска стратегического назначения планируют закончить эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» в 2024 году. Об этом сообщил источник в ОПК.

«Крайняя» межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» будет снята с вооружения российских ракетных войск в 2024 году. Отслуживших свой срок уже меняют на «Ярс», у которого разделяется головная часть, передает источник.

Специалисты ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения приступили к военным учениям по отработке маршей до 100 км в июле текущего года. В ходе маневров «Ярсы» проходили по маршрутам боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ракетные войска России анонсировали прекращение использование «Тополя»
тополь ракетные войска баллистическая ракета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru