Ракетные войска России анонсировали прекращение использование «Тополя»

Москва, 5 августа. Ракетные войска стратегического назначения планируют закончить эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» в 2024 году. Об этом сообщил источник в ОПК.

«Крайняя» межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» будет снята с вооружения российских ракетных войск в 2024 году. Отслуживших свой срок уже меняют на «Ярс», у которого разделяется головная часть, передает источник.

Специалисты ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения приступили к военным учениям по отработке маршей до 100 км в июле текущего года. В ходе маневров «Ярсы» проходили по маршрутам боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ.