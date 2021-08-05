NASA отказалось от покупки дополнительных мест у России для полетов на МКС

Вашингтон, 5 августа. Руководство NASA на данный момент не планирует покупку дополнительных мест в российских ракетах «Союз» для полетов на МКС. Об этом сообщил представитель американского агентства.

Главы NASA хотят договориться с Роскосмосом на обмен услугами по бартерной системе в данном вопросе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя ведомства.

Ранее директор NASA Билл Нельсон выразил надежду, что парламент США продлит срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Американские специалисты уже начали работу над обновлением технического анализа срока службы станции.