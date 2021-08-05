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США готовы возродить «Армию призраков», чтобы противостоять России
Общество
США готовы возродить «Армию призраков», чтобы противостоять России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 августа. В Соединенных Штатах к концу 2020-х годов может появиться «Армия призраков», заявил генерал-майор ВС США Росс Коффман.

Как сообщает Popular Mechanics, Коффман, занимающий пост директора межфункциональной группы боевых машин нового поколения (так называемого «Командования армейского будущего»), заявил, что собирается создать новое ведомство. Предполагается, что США будут использовать роботизированные комплексы на поле боя по принципу «Армии призраков» времен Второй мировой войны.

По данным издания, речь идет о сверхсекретном батальоне ВС США, который был создан в 1944 году. В так называемую «Армию призраков» зачислили 1023 новобранца, основная масса из которых были художниками, фотографами и дизайнерами. Их главной целью было напугать и запутать врага. Одна часть создавала надувную технику, вторая подделывала радиотрафик, третья занималась звуковым обманом: при помощи массивных динамиков воспроизводился записанный грохот выстрелов, шум моторов и лязганье гусениц.

Коффман также собирается разделить свой секретный батальон на три подразделения, основываясь на технике, которая будет применяться в бою. Легкая роботизированная боевая машина (Robotic Combat Vehicle-Light, RCV-L) должна работать совместно с пехотой и инженерными войсками, осуществляя транспортировку боеприпасов и тяжелого вооружения. Средний (Robotic Combat Vehicle-Medium, RCV-M) и тяжелый (Robotic Combat Vehicle-Heavy, RCV-H) комплексы смогут функционировать с основными боевыми танками и БМП.

«ПолитРоссия», публикуя перевод статьи, подчеркивает, что идея Коффмана по использованию сухопутных роботизированных комплексов связана с успехами России в этой области, в частности, линейкой «Уран».

В конце мая китайские СМИ сообщали, что беспилотная боевая машина «Уран-9» способна помочь России преодолеть технологический разрыв и догнать западные страны в сфере разработок боевых роботов. Боевой робот уже участвовал в реальных боевых действиях в Сирии, но подробности его эксплуатации не разглашаются.

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