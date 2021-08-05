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Netflix и SpaceX создадут сериал о полете миллиардера Айзекмена в космос
Общество
Netflix и SpaceX создадут сериал о полете миллиардера Айзекмена в космос
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Лос-Анджелес, 5 августа. Стриминговый сервис Netflix готовится снять документальный сериал о полете миллиардера Джареда Айзекмена в космос. Проект будет разработан в сотрудничестве с компанией SpaceX.

Путешествие миллиардера Айзекмена на околоземную орбиту будет показано в фильме. Запуск капсулы будет проводиться в поддержку центра исследований детских заболеваний. Впервые будет произведен старт летательного аппарата с гражданскими лицами.

Экипаж проведет на орбите три дня. Стриминговый сервис будет показывать происходящее внутри летательного аппарата практически в прямом эфире. Среди счастливчиков оказались геолог Шон Проктор, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, поборовшая рак сотрудница Детской исследовательской больницы Хейли Арсено. Первые эпизоды покажут 6 сентября.

Роскосмос совместно с Первым каналом тоже готовится снять фильм на Международной космической станции. В космос полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Однако из-за этой экспедиции срывается полет астронавта, который готовился к нему всю жизнь.

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космос netflix документальный фильм
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