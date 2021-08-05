Состояние пострадавших в Турции россиян оценивается как удовлетворительное

Самара, 5 августа. Граждане России, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, вернулись в Россию. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в оперштабе.

Никому из прибывших госпитализация не понадобилась. Состояние здоровья двух пострадавших, доставленных днем ранее, оценивалось как стабильное.

«И после осмотра врачей было принято решение, что для более глубокого и детального анализа прибывших нужно госпитализировать и дообследовать в областной больнице», — передали в пресс-службе правительства Самарской области.

Ночью 5 августа в самарский аэропорт «Курумоч» прибыл самолет с десятью россиянами, которые пострадали в недавнем ДТП с участием автобуса в Анталье. Российских туристов встретили родные и близкие. В аэропорту также находились медицинские работники, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.