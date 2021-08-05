Пушков раскрыл процесс создания невероятно сильных фейков

Москва, 5 августа. Фейки имеют невероятную силу, особенно если противостоят официальной науке и официальной политической позиции, заявил сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на «полубезумную историю» безработного американца Райана Мерфи, который решил доказать, что при помощи TikTok любой может создать фейк.

Мужчина записал видео, на котором сообщил, что на одной из ферм в штате Иллинойс нашли огромные кости динозавров. Новость была шокирующей, ведь это чуть ли не единственный штат в США, где никогда не находили останки древних динозавров, поскольку они не обитали на этой территории.

Видео быстро стало вирусным. Вскоре он записал еще ролики, в которых рассказывал о кознях правительства, якобы запрещавшего ему распространять информацию. Позже вышло еще видео, где мужчина признался, что все это было шуткой. Однако происходящее вокруг уже было не остановить: ему названивали СМИ, тысячи людей делились информацией. Мужчине попросту не поверили, что это был фейк.

Комментируя эту историю, Пушков отметил силу действия выдуманных историй.

«Сила фейка невероятна, особенно если он противостоит официальной науке или официальной политической позиции. Для успеха фейка особенно важно, чтобы подход был альтернативным разумному, что и доказывает эта полубезумная история», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил о фокуснике Гудини, которому люди не верили, что это всего лишь трюки, думая о магии. Даже создатель Шерлока Холмса Конан Дойл «был убежден, что Гудини обладает сверхъестественными способностями».

Ранее доктор юридических наук Юрист Головко рассказал о максимальном наказании за распространение фейков. По словам юриста, оно предусмотрено не для тех, кто выразил свое мнение, а для людей, которые входят в определенные структуры и намеренно разносит деструктив, пытаясь дестабилизировать общественный порядок в России.