Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»

Москва, 5 августа. «Спартак» уступил «Бенфике» в первом квалификационном матче Лиги чемпионов. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал результат игры.

Футболисты московского клуба уступили португальцам со счетом 0:2. В составе «Бенфики» отличились Рафа Силва и Жилберто. Подопечные Руя Витории не смогли распечатать ворота соперника и подходят к ответному матчу в непростом положении. Теперь красно-белым потребуется забивать как минимум дважды, чтобы иметь шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Дмитрий Губерниев следил за матчем с участием российского клуба и не остался в стороне от произошедшего. Ему хватило трех слов, чтобы описать неудачу «Спартака».

«Все как обычно», — написал спортивный комментатор в соцсетях.

Ранее Губерниев эмоционально отреагировал на возвращение Юрия Семина к тренерской работе. Телеведущий уверен, что наставник добьется успеха с «Ростовом».