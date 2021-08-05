Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 02:46
02:36
Происшествия
Лайнер с десятью пострадавшими в Турции россиянами прибыл в Самару
02:36
Спорт
Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»
02:34
Общество
Власти ЯНАО разрешили рыбакам добывать до 20 кг улова в сутки
02:32
Общество
Испанские ученые проверят пригодность эхинацеи к лечению COVID-19
02:09
Спорт
«Он молод душой и сердцем»: Губерниев верит в успех Семина на посту тренера «Ростова»
02:07
Общество
Боль в груди может указывать на высокий уровень холестерина в крови
02:00
Общество
Трудности с проектированием дороги в Крыму вызвали возмущение местных жителей
01:59
Происшествия
Скончался российский кинематографист Александр Аравин
01:56
Общество
Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
01:50
Общество
Мораторий ВОЗ на ревакцинацию может повлечь рост смертности от COVID-19
Все новости

Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 02:36
Спорт
Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 августа. «Спартак» уступил «Бенфике» в первом квалификационном матче Лиги чемпионов. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал результат игры.

Футболисты московского клуба уступили португальцам со счетом 0:2. В составе «Бенфики» отличились Рафа Силва и Жилберто. Подопечные Руя Витории не смогли распечатать ворота соперника и подходят к ответному матчу в непростом положении. Теперь красно-белым потребуется забивать как минимум дважды, чтобы иметь шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Дмитрий Губерниев следил за матчем с участием российского клуба и не остался в стороне от произошедшего. Ему хватило трех слов, чтобы описать неудачу «Спартака».

«Все как обычно», — написал спортивный комментатор в соцсетях.

Ранее Губерниев эмоционально отреагировал на возвращение Юрия Семина к тренерской работе. Телеведущий уверен, что наставник добьется успеха с «Ростовом».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»
футбол россия лига чемпионов спартак губерниев португалия бенфика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru