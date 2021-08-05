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Власти ЯНАО разрешили рыбакам добывать до 20 кг улова в сутки
Общество
Власти ЯНАО разрешили рыбакам добывать до 20 кг улова в сутки
pixabay.com

Салехард, 5 августа. Рыбаки-любители Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 сентября смогут на законных основаниях добывать по 20 килограммов улова в сутки.

Росрыболовство позволило местным жителям разнообразить добычу корюшками, ряпушками или налимом, язем, щукой, лещем, ершем и навагой. При первой категории рыб улов может составлять до 10 килограммов, а во второй — до 20, передает «Ямал-медиа».

«Это очень хорошее новшество. Раньше же писали заявления на вылов рыбы, оформляли, потом составлялись отчеты по этой рыбе», — отметил председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Михаил Окотэтто.

Допустимым орудием при охоте на рыбу стали ставные сети длиной до 30 метров. Однако в этом случае любителям придется регистрировать его в окружном отделе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в Салехарде.

Подобный законопроект может положительно сказаться на здоровье местного населения. По словам британских ученых, употребление рыбы позволяет реже заражаться COVID-19 и на 40% легче переносить болезнь.

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рыбалка янао росрыболовство
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