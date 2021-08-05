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Испанские ученые проверят пригодность эхинацеи к лечению COVID-19
Общество
Испанские ученые проверят пригодность эхинацеи к лечению COVID-19
pixabay.com

Мадрид, 5 августа. Клинические испытания воздействия эхинацеи на коронавирус пройдут в Испании. Этим займутся ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела.

Исследователи намерены выяснить, сможет ли препарат на основе этого растения, применяемый при лечении простуды, эффективно бороться с COVID-19. Информацией об этом поделилось издание Heraldo de Aragon.

Результаты предыдущего исследования показали, что с помощью экстракта эхинацеи можно влиять на коронавирус. Арагонские и галисийские ученые решили изучить этот вопрос более тщательно.

Австралийские исследователи ранее заявили об эффективности лечения COVID-19 чернушкой посевной. Эксперт компании «ПЕПТИД БИО» Александр Эдигер призвал не верить подобным открытиям.

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ученые испания коронавирус COVID-19 эхинацея
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