Лайнер с десятью пострадавшими в Турции россиянами прибыл в Самару

Самара, 5 августа. Самолет, на борту которого находятся десять граждан России, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, совершил успешную посадку в аэропорту Самары.

Лайнер вылетел из Антальи в 21:50 по местному времени и уже в 01:31 по Москве приземлился в аэропорту Курумоч. Российских туристов встречали родные и близкие. Ранее в Самару доставили еще двух россиян, пострадавших в ДТП.

«Рейс ZF 6394 Анталья - Самара прибыл», — следует из сообщения на табло в аэропорту.

Тем временем Минздрав России сообщил о выписке из больницы 15 россиян после аварии с участием автобуса в Анталье. Также шестеро российских туристов остались в турецком медучреждении. Им оказывается необходимая помощь, пишет RT.