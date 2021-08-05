«Он молод душой и сердцем»: Губерниев верит в успех Семина на посту тренера «Ростова»

Москва, 5 августа. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на назначение Юрия Семина на должность главного тренера ФК «Ростов».

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 4 августа провел последнюю тренировку с «Ростовом». Он покидает стан желто-синих и сосредоточится на работе с национальной командой. Клуб с берегов Дона уже нашел замену специалисту — коллектив возглавит 74-летний Юрий Семин, которые долгие годы тренировал «Локомотив», а потом сделал паузу в карьере.

Губерниев обрадовался возвращению Семина в «большой футбол». Он отметил, что рад за своего друга, поскольку «Юрий Палыч ищет новые вызовы», хотя мог бы «попивать вино из своих погребов».

«Юрий Палыч молод душой и сердцем, мы с ним не разлей вода. Семин — огромный молодец, он научился быть молодым, реагировать на все дерзко: соцсети, хайп. При этом он человек фантастической старой закалки — трудолюбие и мастерство», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24.

Ранее футболисты «Ростова» нанесли неожиданный визит Валерию Карпину. Они подарили ему торт с изображением тренера и устроили в его честь файер-шоу.