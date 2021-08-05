Боль в груди может указывать на высокий уровень холестерина в крови

Вашингтон, 5 августа. Частые боли в груди, переходящие в область шеи, рук или спины, могут указывать на наличие повышенного холестерина в крови. Такой недуг нередко приводит к инсульту.

Первыми симптомами, сигнализирующими о надвигающихся проблемах, являются дискомфорт в грудной клетке и одышка. Они начинают проявляться из-за закупорки артерий, вызванными повышенными показателями холестерина, передает Express.

Американские ученые советуют также обращать внимание на кожные высыпания вокруг век и носа. Выпуклые образования зачастую имеют восковой вид и желтоватый оттенок. Избавиться от недугов помогут изменения в рационе питания. Пациенту следует употреблять красное мясо, жирные молочные продукты, а также пищу, богатую омегой-3.

Особое значение имеет образование трещин и зуда на локтях. Подобные проблемы с кожей могут оказаться признаком псориаза, ихтиоза или заболеваний внутренних органов.