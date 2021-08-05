Скончался российский кинематографист Александр Аравин

Москва, 5 августа. Сценарист и режиссер Александр Аравин, известный работой над фильмом «Мертвое поле» умер в возрасте 63 лет. Об этом заявили представители Союза кинематографистов России.

Аравин как сценарист и режиссер создал около 30 кинолент. Он выступил в качестве режиссера в телесериалах «Каменное сердце», «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи» и др. Место и время церемонии прощания и похорон с кинематографистом не названо.

Недавно один из актеров «Ленфильма», известный по роли в сериале «Агент национальной безопасности» Анатолий Рудаков умер от последствий коронавирусной инфекции. Артист скончался на 72 году жизни.