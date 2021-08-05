Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»

Лос-Анджелес, 5 августа. Создатели спин-оффа «Дракулы», посвященного последователю вампира Ренфилду, нашли исполнителя главной роли. Им стал британский актер Николас Холт.

Персонаж Ренфилд упоминался в романе «Дракула» Брэма Стокера. Он описывался как пациент психиатрической больницы с навязчивой идеей пить кровь. Она, по мнению мужчины, позволит обрести бессмертие.

Ренфилд поклялся быть верным легендарному Дракуле. В ответ король вампиров кормит его насекомыми и крысами, а за преданную службу обещает наградить вечной жизнью. Впервые студию Universal заговорила о планах снять такой фильм в 2019 году. Режиссером выбран Крис МакКей. Дата премьеры пока не сообщается.

Студия Universal занимается разработкой постапокалиптического сериала. Проект станет сиквелом фильма «Водный мир», главную роль в котором исполнил Кевин Костнер. Согласно информации инсайдеров, действие будет разворачиваться спустя 20 лет после событий ленты.