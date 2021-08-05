Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 02:45
02:36
Происшествия
Лайнер с десятью пострадавшими в Турции россиянами прибыл в Самару
02:36
Спорт
Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»
02:34
Общество
Власти ЯНАО разрешили рыбакам добывать до 20 кг улова в сутки
02:32
Общество
Испанские ученые проверят пригодность эхинацеи к лечению COVID-19
02:09
Спорт
«Он молод душой и сердцем»: Губерниев верит в успех Семина на посту тренера «Ростова»
02:07
Общество
Боль в груди может указывать на высокий уровень холестерина в крови
02:00
Общество
Трудности с проектированием дороги в Крыму вызвали возмущение местных жителей
01:59
Происшествия
Скончался российский кинематографист Александр Аравин
01:56
Общество
Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
01:50
Общество
Мораторий ВОЗ на ревакцинацию может повлечь рост смертности от COVID-19
Все новости

Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
Общество
Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 5 августа. Создатели спин-оффа «Дракулы», посвященного последователю вампира Ренфилду, нашли исполнителя главной роли. Им стал британский актер Николас Холт.

Персонаж Ренфилд упоминался в романе «Дракула» Брэма Стокера. Он описывался как пациент психиатрической больницы с навязчивой идеей пить кровь. Она, по мнению мужчины, позволит обрести бессмертие.

Ренфилд поклялся быть верным легендарному Дракуле. В ответ король вампиров кормит его насекомыми и крысами, а за преданную службу обещает наградить вечной жизнью. Впервые студию Universal заговорила о планах снять такой фильм в 2019 году. Режиссером выбран Крис МакКей. Дата премьеры пока не сообщается.

Студия Universal занимается разработкой постапокалиптического сериала. Проект станет сиквелом фильма «Водный мир», главную роль в котором исполнил Кевин Костнер. Согласно информации инсайдеров, действие будет разворачиваться спустя 20 лет после событий ленты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
фильм дракула николас холт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru