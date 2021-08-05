Мораторий ВОЗ на ревакцинацию может повлечь рост смертности от COVID-19

Москва, 5 августа. Запрет на повторную вакцинацию против COVID-19, который может издать ВОЗ, повлечет за собой увеличение числа смертей от коронавирусной инфекции.

Такое решение организации может обернутся плачевными последствиями из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, заявил Внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев. Он также рассказал, что ВОЗ руководствуется благими целями, однако сейчас каждая держава должна думать о здоровье своих граждан.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что коронавирусная инфекция в России стала распространяться медленнее. Однако полномерные выводы можно будет сделать после наблюдения за ситуацией в динамике.